У Німеччині кажуть, що кількість правих екстремістів у лавах "АдН" зросла на 77%

У щорічному звіті внутрішньої розвідки Німеччини йдеться про те, що ультраправа партія країни "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") приховує дедалі більшу кількість правих екстремістів.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на звіт, передає "Європейська правда".

Кількість екстремістів у лавах ультраправої "АдН" минулого року зросла на 77% – до 20 тисяч осіб – паралельно зі збільшенням членства в партії та її зміщенням вправо.

Минулого місяця внутрішня розвідка країни класифікувала партію як "екстремістську" на основі експертного звіту обсягом 1100 сторінок, що дозволяє посилити нагляд за діяльністю "АдН". Водночас партія оскаржує це рішення в суді.

У звіті наголошується, що у партійних заявах часто присутні "ксенофобські" та "антиісламські" настрої, а мігрантів з переважно мусульманських країн звинувачують у культурній несумісності та схильності до злочинної поведінки.

Також у звіті йдеться, що керівники "АдН" часто робили заяви, які можна розцінити як "нападки на конституційний лад", особливо під час виборчих кампаній у східній Німеччині.

Кількість злочинів, як пишуть у звіті, скоєних з мотивів правого екстремізму в Німеччині, зросла на 47,4% минулого року. Зокрема, було зафіксовано шість замахів на вбивство (у 2023 році – чотири) та 23 випадки підпалів (у 2023 році – 16).

Зазначимо, канцлер Фрідріх Мерц скептичний щодо заборони ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Ініціювати процедуру могли б або федеральний уряд, або Бундестаг, або Бундесрат через звернення до Федерального конституційного суду.

Читайте більше на цю тему у статтях Заборона "Альтернативи": чи зважиться Німеччина покарати головну проросійську партію, а також Демократія з м'язами: чому не варто боятися заборони екстремістських партій.