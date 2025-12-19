В Германии избили политика, который ушел из ультраправой "АдГ" из-за идеологических разногласий

На бывшего политика партии "Альтернатива для Германии" напали двое мужчин в масках перед его домом в городе Кочершайд в Северном Рейне-Вестфалии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Райнер Тюшенбьоннер получил черепно-мозговую травму и травмы лица и подал жалобу о нападении. Государственная служба безопасности также проводит расследование.

Нападавшие называли его "левацкой крысой" и "предателем", рассказал Тюшенбьоннер. Он был избран в муниципальный совет Виндека в сентябре от партии "АдГ". Перед местными выборами в Северном Рейне-Вестфалии он вышел из партии вместе со своей женой, которая также баллотировалась как кандидат.

Во время избирательной кампании супруги дистанцировались от "АдГ" и сообщили избирателям в Интернете и в листовках, что намерены баллотироваться в городской совет как независимые кандидаты. После этого они получили угрозы.

Тюшенбьоннер объяснил свои причины выхода из партии: он заметил, что некоторые члены "АдГ" стремятся приблизиться к праворадикальным экстремистам, и поэтому покинул партию во время предвыборной кампании.

Мэр Виндека Александра Гаусс отреагировала на нападение в социальных сетях: "Насилие в любой форме не имеет места в нашей общине и, конечно, в местной демократии (...) Грубость языка в социальных сетях не остается безнаказанной. Слова могут ранить, подстрекать и, в конце концов, приводить к насилию".

Местная организация "АдГ" также решительно осудила нападение. Партия заявила, что отвергает насилие в любой форме.

Напомним, берлинская прокуратура выдвинула обвинения против 60-летнего депутата парламента от партии "Альтернатива для Германии" за исполнение гитлеровского приветствия в здании Бундестага.

Согласно ежегодному отчету внутренней разведки Германии, ультраправая партия "Альтернатива для Германии" скрывает все большее количество правых экстремистов.