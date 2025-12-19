Президент Чехії хотів би, щоб його країна долучилась до фінансування позики для України

Чеський президент Петр Павел привітав домовленість лідерів ЄС про спільне запозичення для України, але натякнув, що волів би долученості Чехії до цього механізму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на X.

Павел назвав "надзвичайно важливим" той факт, що Європейська рада дійшла згоди щодо фінансової допомоги Україні.

"Загарбницька війна Росії дуже виснажує країну. Наша допомога є життєво важливою для виживання України. Але вона також є далекоглядним вкладом у безпеку Європи та Чехії", – написав президент Чехії.

"Тому я вважаю правильним, щоб ми разом з іншими європейцями показали, що ми здатні взяти на себе свою частку відповідальності та гарантувати долю нашого континенту", – додав він.

Як відомо, саміт Європейського Союзу затвердив рішення про спільне запозичення для України на суму 90 млрд євро. Разом зі Словаччиною та Угорщиною Чехія домовилася, що "не буде нести за нього відповідальність".

