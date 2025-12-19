Президент Чехии хотел бы, чтобы его страна присоединилась к финансированию займа для Украины

Чешский президент Петр Павел приветствовал договоренность лидеров ЕС о совместном займе для Украины, но намекнул, что хотел бы присоединения Чехии к этому механизму.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на X.

Павел назвал "чрезвычайно важным" тот факт, что Европейский совет достиг соглашения о финансовой помощи Украине.

"Завоевательная война России очень истощает страну. Наша помощь жизненно важна для выживания Украины. Но она также является дальновидным вкладом в безопасность Европы и Чехии", – написал президент Чехии.

"Поэтому я считаю правильным, чтобы мы вместе с другими европейцами показали, что мы способны взять на себя свою долю ответственности и гарантировать судьбу нашего континента", – добавил он.

Как известно, саммит Европейского Союза утвердил решение о совместном заимствовании для Украины на сумму 90 млрд евро. Вместе со Словакией и Венгрией Чехия договорилась, что "не будет нести за него ответственности".

