Опитування: все більше британців підтримують відправлення військ в Україну

У Великій Британії все більше громадян підтримують ідею розгортання європейських військ в Україні в разі укладення потенційної "мирної угоди" з Росією.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News, про це свідчить опитування 1002 дорослих британців, здійснене консалтинговою компанією H/Advisors.

Згідно з опитуванням, нині 40% британських респондентів підтримують ідею відправки військ до України, щоб допомогти захистити країну від потенційної майбутньої агресії Росії.

Це більше, ніж 34% у жовтні – до того, як було висунуто останню "мирну пропозицію", підтриману США, і як відбулися останні переговори між Вашингтоном і Москвою.

Незважаючи на це, громадська думка у Великій Британії, як видається, все ще суперечить підходу Дональда Трампа до припинення війни.

Лише 23% опитаних британців підтримують переговори між США і Росією без участі України, а довіра до Владіміра Путіна щодо дотримання будь-якого перемир'я становить лише 19%.

Водночас 88% респондентів вважають, що Україна потребує надійних гарантій безпеки в будь-якій мирній угоді, а 72% переконані, що Росія націлиться на інші європейські країни, якщо Україна програє.

Зрештою, 69% британців хочуть, щоб Велика Британія була серед країн, відповідальних за виконання будь-якої угоди про припинення вогню, що на 12 пунктів вище за середній показник по Європі.

Нагадаємо, на зустрічі європейських лідерів у Берліні в понеділок, 15 грудня, було запропоновано сформувати сили захисту для забезпечення можливого перемир'я в Україні.

У спільній заяві йдеться, що сили під керівництвом Європи, за підтримки США, будуть підтримувати Збройні сили України та забезпечувати безпеку повітряного простору і морських територій.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що "європейські сили України", передбачені гарантіями безпеки від Європи та США, за певних обставин можуть чинити опір російським силам.