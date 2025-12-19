Опрос: все больше британцев поддерживают отправку войск в Украину

В Великобритании все больше граждан поддерживают идею развертывания европейских войск в Украине в случае заключения потенциального "мирного соглашения" с Россией.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News, об этом свидетельствует опрос 1002 взрослых британцев, осуществленный консалтинговой компанией H/Advisors.

Согласно опросу, сейчас 40% британских респондентов поддерживают идею отправки войск в Украину, чтобы помочь защитить страну от потенциальной будущей агрессии России.

Это больше, чем 34% в октябре – до того, как было выдвинуто последнее "мирное предложение", поддержанное США, и как состоялись последние переговоры между Вашингтоном и Москвой.

Несмотря на это, общественное мнение в Великобритании, как представляется, все еще противоречит подходу Дональда Трампа к прекращению войны.

Только 23% опрошенных британцев поддерживают переговоры между США и Россией без участия Украины, а доверие к Владимиру Путину по соблюдению любого перемирия составляет лишь 19%.

В то же время 88% респондентов считают, что Украина нуждается в надежных гарантиях безопасности в любом мирном соглашении, а 72% убеждены, что Россия нацелится на другие европейские страны, если Украина проиграет.

В конце концов, 69% британцев хотят, чтобы Великобритания была среди стран, ответственных за выполнение любого соглашения о прекращении огня, что на 12 пунктов выше среднего показателя по Европе.

Напомним, на встрече европейских лидеров в Берлине в понедельник, 15 декабря, было предложено сформировать силы защиты для обеспечения возможного перемирия в Украине.

В совместном заявлении говорится, что силы под руководством Европы, при поддержке США, будут поддерживать Вооруженные силы Украины и обеспечивать безопасность воздушного пространства и морских территорий.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что "европейские силы Украины", предусмотренные гарантиями безопасности от Европы и США, при определенных обстоятельствах могут оказать сопротивление российским силам.