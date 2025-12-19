Молдова отримає від ЄБРР 150 млн євро на модернізацію доріг

Молдова отримає від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) додаткові 150 мільйонів євро на модернізацію стратегічно важливих доріг.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Як зазначається, віцепрем'єр і міністр інфраструктури Молдови Володимир Боля і президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо підписали угоду про внесення змін до кредитного договору про відновлення доріг.

Виділені кошти спрямують на модернізацію та розширення автодороги M2 (об'їзної дороги навколо Кишинева) і відновлення ділянки траси M1 Кишинів – Леушени, що забезпечує пряме сполучення з Румунією.

Також за рахунок коштів у Молдові буде впроваджена система управління дорожніми активами з використанням сучасних цифрових інструментів, йдеться в повідомленні.

Як зазначили у Міністерстві транспорту та інфраструктури Молдови, інвестиції покликані підтримати інтеграцію Молдови в європейську транспортну мережу (TEN-T), стимулювати економічний розвиток і сприяти досягненню європейських цілей у сфері транспортної пов'язаності та солідарності.

Там нагадали, що ЄБРР на сьогодні вже погодив інвестиції в сумі 692 млн євро на модернізацію дорожньої інфраструктури Молдови, а загалом інвестував у країну майже 2,9 млрд євро.

У вересні Європейська комісія виділила Молдові додаткові 18,9 млн євро в рамках Механізму реформ і зростання.

У квітні Рада ЄС затвердила виділення Молдові в рамках Європейського фонду миру 20 млн євро для модернізації систем протиповітряної оборони короткого радіуса дії.