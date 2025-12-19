Молдова получит от ЕБРР 150 млн евро на модернизацию дорог

Молдова получит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) дополнительные 150 миллионов евро на модернизацию стратегически важных дорог.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Как отмечается, вице-премьер и министр инфраструктуры Молдовы Владимир Боля и президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо подписали соглашение о внесении изменений в кредитный договор о восстановлении дорог.

Выделенные средства будут направлены на модернизацию и расширение автодороги M2 (объездной дороги вокруг Кишинева) и восстановление участка трассы M1 Кишинев – Леушены, обеспечивающей прямое сообщение с Румынией.

Также за счет средств в Молдове будет внедрена система управления дорожными активами с использованием современных цифровых инструментов, говорится в сообщении.

Как отметили в Министерстве транспорта и инфраструктуры Молдовы, инвестиции призваны поддержать интеграцию Молдовы в европейскую транспортную сеть (TEN-T), стимулировать экономическое развитие и способствовать достижению европейских целей в сфере транспортной связанности и солидарности.

Там напомнили, что ЕБРР на сегодняшний день уже согласовал инвестиции в сумме 692 млн евро на модернизацию дорожной инфраструктуры Молдовы, а в целом инвестировал в страну почти 2,9 млрд евро.

В сентябре Европейская комиссия выделила Молдове дополнительные 18,9 млн евро в рамках Механизма реформ и роста.

В апреле Совет ЕС утвердил выделение Молдове в рамках Европейского фонда мира 20 млн евро для модернизации систем противовоздушной обороны короткого радиуса действия.