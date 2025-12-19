Парламент Німеччини схвалив посилені правила їзди на електросамокатах

Верхня палата німецького парламенту, Бундесрат, у пʼятницю ухвалила рішення про підвищення штрафів для користувачів електросамокатів, які порушують певні правила

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Ухвалене Бундесратом рішення передбачає зміни до Постанови про малі електротранспортні засоби. У результаті правила дорожнього руху для електросамокатів будуть в основному приведені у відповідність до правил для велосипедистів.

Серед іншого, їзда по тротуарах і їзда вдвох на електросамокатах у майбутньому каратимуться штрафами в розмірі 25 євро. Крім того, електросамокати "в майбутньому повинні бути обов'язково обладнані сигналами повороту і стійкими підніжками".

Також рішення передбачає, що місцева влада отримає більшу свободу дій у регулюванні оренди електросамокатів – наприклад щоб заборонити їхнє паркування на тротуарах.

Згідно з новим розпорядженням, на тротуарах і в пішохідних зонах електросамокати можуть паркуватися лише в тому випадку, якщо це не заважає пішоходам.

За даними Міністерства транспорту Німеччини, правила набудуть чинності на початку 2027 року після перехідного періоду.

Нагадаємо, Париж став першою столицею у Європі, де за результатами референдуму прокатні електросамокати опинились під забороною.

У чеській Празі також заборонять прокатні електросамокати з січня 2026 року.

