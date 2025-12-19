Парламент Германии одобрил ужесточенные правила езды на электросамокатах

Верхняя палата немецкого парламента, Бундесрат, в пятницу приняла решение о повышении штрафов для пользователей электросамокатов, которые нарушают определенные правила

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Принятое Бундесратом решение предусматривает изменения в Постановление о малых электротранспортных средствах. В результате правила дорожного движения для электросамокатов будут в основном приведены в соответствие с правилами для велосипедистов.

Среди прочего, езда по тротуарам и езда вдвоем на электросамокатах в будущем будут наказываться штрафами в размере 25 евро. Кроме того, электросамокаты "в будущем должны быть обязательно оборудованы сигналами поворота и устойчивыми подножками".

Также решение предусматривает, что местные власти получат большую свободу действий в регулировании аренды электросамокатов – например, чтобы запретить их парковку на тротуарах.

Согласно новому распоряжению, на тротуарах и в пешеходных зонах электросамокаты могут парковаться только в том случае, если это не мешает пешеходам.

По данным Министерства транспорта Германии, правила вступят в силу в начале 2027 года после переходного периода.

Напомним, Париж стал первой столицей в Европе, где по результатам референдума прокатные электросамокаты оказались под запретом.

В чешской Праге также запретят прокатные электросамокаты с января 2026 года.

Читайте также: Самокаты вне правил: как в ЕС пытаются ограничить двухколесный электротранспорт.