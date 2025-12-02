У ЄС прокоментували відмову ЄЦБ надати кошти Україні під заставу заморожених активів РФ

Європейська комісія шукає альтернативні Європейському центральному банку (ЄЦБ) джерела ліквідності для надання Україні "репараційної позики" – на випадок, якщо заморожені активи доведеться повертати Центральному банку Росії.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила під час спілкування з журналістами головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.

Після відмови ЄЦБ надати кошти для виплати Україні "репараційних позик", Єврокомісія шукає альтернативні джерела ліквідності.

"Ми обговорюємо з Європейським центральним банком, які рішення є доцільними, що можна зробити (щодо надання Україні "репараційних позик" – "ЄП")", – повідомила Піньо.

Вона наголосила, що "питання про те, як забезпечити необхідну ліквідність… є абсолютно важливою частиною обговорень".

"Забезпечення необхідної ліквідності для можливих зобов’язань повернути активи, у цьому випадку, російському Центральному банку – важливий елемент репараційної позики. Це є обов’язковою умовою для того, щоб ЄС, його держави-члени та приватні органи завжди могли виконувати свої міжнародні зобов'язання", – підкреслила головна речниця Єврокомісії.

За її словами, "з огляду на цю позицію ЄЦБ (відмову надавати ліквідність для "репараційних позик" – "ЄП"), ми ведемо дискусії про те, як забезпечити цю ліквідність". "Тож ми, по суті, шукаємо альтернативні рішення, і це частина всієї роботи, яка відбувається прямо зараз щодо репараційної позики", – уточнила Паула Піньо.

Як повідомляла "Європейська правда", Європейський центральний банк (ЄЦБ) відмовився підтримати виплату Україні 140 млрд євро під заставу російських активів, заблокованих у бельгійському депозитарії Euroclear.

Напередодні Бельгія заявила, що запропонована Єврокомісією схема надання Україні "репараційних позик" з використанням заморожених активів Росії початково є неправильною і не враховує вже озвучені раніше застереження бельгійської влади.

Тому європейські країни розробляють "план Б" на випадок, якщо вони не зможуть домовитися про використання заморожених активів Росії, щоб Україна не залишилась без фінансування на початку 2026 року.