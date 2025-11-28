У Бельгії вважають схему "репараційних позик" для України "фундаментально неправильною"

Бельгія вважає, що лобійована Європейською комісією схема надання Україні "репараційних позик" з використанням заморожених активів Росії початково є неправильною і не враховує вже озвучені раніше застереження бельгійської влади.

Про це йдеться у листі від прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, датованому 27 листопада, з текстом якого мала змогу ознайомитися кореспондентка "Європейської правди".

Бельгія розкритикувала Єврокомісію за недосконалий проєкт "репараційних позик" для України.

"Дозвольте мені ще раз наголосити на нашій принциповій позиції з цього питання, оскільки до наступного засідання Європейської ради залишилося лише кілька тижнів. Запропонована схема репараційного кредиту, на мій погляд, є фундаментально неправильною", – написав Барт де Вевер.

Він нагадав, що ніколи в історії знерухомлені суверенні активи не були "перепрофільовані" під час триваючої війни – більш того, зазвичай були предметом післявоєнного врегулювання у контексті військових репарацій з боку сторони, що програла.

"Цією пропозицією ("репараційних позик" для України. – "ЄП") ми не лише порушимо фундаментальний принцип міжнародного права, але й додатково викличемо невизначеність і страх на міжнародних фінансових ринках, де довіра є ключовим елементом", – наголосив де Вевер.

І висловив переконання, що "негативно постраждає не лише європейський фінансовий ринок, але й позиція та вартість самого євро як валюти".

"Спеціалізовані юридичні фірми, з якими ми консультувалися, вважають, що схема репараційного кредиту може бути сприйнята на міжнародному рівні як порушення верховенства права, суверенного імунітету та прав власності. Таке сприйняття може зменшити бажання тримати або купувати облігації ЄС, підвищуючи прибутковість і збільшуючи витрати на запозичення держав-членів, а також підірвати довіру до Euroclear, що… спричинить подальший відтік клієнтів", – написав прем’єр Бельгії.

Як повідомляла "Європейська правда", Єврокомісія отримала лист від прем'єр-міністра Бельгії Барта де Вевера щодо заморожених росактивів і скоро представить своє юридичне обґрунтування можливості їх використання на користь України.

Єврокомісія сподівається переконати Бельгію підтримати цю схему до саміту лідерів 18-19 грудня.

Однак ці зусилля зазнають серйозної невдачі, про що свідчить лист прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, в якому він різко критикує запропоновану схему.

Тим часом ЗМІ повідомили, що європейські країни розробляють "план Б" на випадок, якщо вони не зможуть домовитися про використання заморожених активів Росії для надання "репараційної позики" Україні, щоб країна не залишилась без фінансування на початку 2026 року.