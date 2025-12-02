Евросоюз прокомментировал отказ ЕЦБ предоставить средства Украине под залог замороженных активов РФ

Европейская комиссия ищет альтернативные Европейскому центральному банку источники ликвидности для предоставления Украине "репарационного займа" – на случай, если замороженные активы придется возвращать Центральному банку России.

Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, заявила во время общения с журналистами главный спикер Еврокомиссии Паула Пиньо.



После отказа ЕЦБ предоставить средства для выплаты Украине "репарационных займов", Еврокомиссия ищет альтернативные источники ликвидности.



"Мы обсуждаем с Европейским центральным банком, какие решения целесообразны, что можно сделать (по предоставлению Украине "репарационных займов" – "ЕП")", – сообщила Пиньо. Она подчеркнула, что "вопрос о том, как обеспечить необходимую ликвидность… является абсолютно важной частью обсуждений".



"Обеспечение необходимой ликвидности для возможных обязательств вернуть активы, в этом случае, российскому Центральному банку – важный элемент репарационного займа. Это является обязательным условием для того, чтобы ЕС, его государства-члены и частные органы всегда могли выполнять свои международные обязательства", – подчеркнула главный спикер Еврокомиссии.

По ее словам, "учитывая эту позицию ЕЦБ (отказ предоставлять ликвидность для "репарационных займов" – "ЕП"), мы ведем дискуссии о том, как обеспечить эту ликвидность".

"Поэтому мы, по сути, ищем альтернативные решения, и это часть всей работы, которая происходит прямо сейчас по репарационному займу", – уточнила Паула Пиньо.



Как сообщала "Европейская правда", Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказался поддержать выплату Украине 140 млрд евро под залог российских активов, заблокированных в бельгийском депозитарии Euroclear.



Накануне Бельгия заявила, что предложенная Еврокомиссией схема предоставления Украине "репарационных займов" с использованием замороженных активов России изначально неверна и не учитывает уже озвученные ранее предостережения бельгийских властей.



Поэтому европейские страны разрабатывают "план Б" на случай, если они не смогут договориться об использовании замороженных активов России, чтобы Украина не осталась без финансирования в начале 2026 года.