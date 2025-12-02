У Молдові опозиція хоче пояснень через російський БпЛА, виставлений біля МЗС

Колишній генпрокурор Молдови і депутат від опозиційного блоку "Альтернатива" Александр Стояногло зажадав пояснень у звʼязку з експонуванням російського дрона, який знайшли на півночі країни, біля будівлі МЗС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Facebook.

Стояногло написав, що подав депутатський запит до Генеральної прокуратури Молдови щодо російського дрона, знайденого в селі Нижні Кугурешти на півночі країни минулого тижня.

Він зокрема спитав, "хто дозволив перевозити дрон і показувати його публічно, враховуючи, що дрон потенційно є речовим доказом", а також чи оформили правоохоронці "протокол вилучення, інвентаризації та опечатування дрона, як вимагає Кримінально-процесуальний кодекс".

"Як Генпрокуратура пояснює використання предмета доказу як елемента флешмобу? Чи існують аналогічні прецеденти? Які заходи вжив прокурор для відновлення законності та забезпечення об'єктивного розслідування?" – пише Стояногло.

Уранці 25 листопада Румунія та Молдова підтвердили факти порушення свого повітряного простору.

У Молдові згодом уточнили, що зафіксували проліт шести БпЛА, один з них "приземлився" на дах будівлі у сільській місцевості.

У звʼязку з цим МЗС Молдови викликало главу посольства Росії, а перед будівлею поставили знайдений дрон.