Перед МЗС Молдови поставили збитий дрон під час виклику посла РФ "на килим"

Міністерство закордонних справ Молдови викликало посла Росії, аби вручити йому ноту протесту після того, як повітряний простір країни порушили дрони РФ.

Про це пише NewsMaker, передає "Європейська правда".

Як зазначається, у середу, 26 листопада, посол Росії у Молдові Олег Озеров прибув до Міністерства закордонних справ країни.

Після того, як дипломат увійшов до будівлі, один із дронів, який був виявлений у районі Флорешти, розмістили перед Міністерством закордонних справ.

Фото: NewsMaker

Очікується, що міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой повідомить послу Росії, що інциденти з безпілотниками є неприйнятними.

Щодо вимоги Озерова до Молдови надати підтвердження того, що безпілотники є російськими, Попшой під час пресконференції 26 листопада сказав, що "ця заява була почута в Москві, і докази були надіслані" напередодні, коли розбився безпілотник.

"Як ми вже зазначали в попередніх нотах протесту, суверенітет і територіальна цілісність Молдови перебувають під загрозою, коли трапляються такі інциденти. Такі інциденти є неприйнятними", – заявив він.

Також його запитали, чи достатньо нот протесту й чи потрібні інші заходи.

"З огляду на досвід наших сусідніх держав, які пропорційно реагували в подібних ситуаціях, ми також калібруємо нашу реакцію з урахуванням складної ситуації з безпекою, яку ми переживаємо", – додав він.

Як повідомляли, вранці 25 листопада Румунія та Молдова підтвердили факти порушення свого повітряного простору.

У Молдові згодом уточнили, що зафіксували проліт шести БпЛА, один з них "приземлився" на дах будівлі у сільській місцевості.