Молдова зафіксувала шість дронів у своєму небі: один з них впав на будинок

В ході масованої атаки РФ на Україну системи спостереження за повітряним простором армії Молдови виявили шість дронів, які порушили повітряний простір країни.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Молдови, повідомляє "Європейська правда".

Один з дронів зафіксували в районі населених пунктів Виноградівка – Вулканешти, після чого він почав рухатися у напрямку державного кордону з Румунією. Дрон перетинав повітряний простір на висоті приблизно 1500 метрів.

Згодом системи спостереження помітили ще п'ять дронів, які перетинали повітряний простір населених пунктів Дондушень, Оргеїв, Бендери, Вадул-луй-Воде та Флорешть. Один з них впав на дах будинку в селі Нижні Кукурешти.

Poliția Republicii Moldova

"Ми закликаємо громадян повідомляти про будь-які помічені сторонні об'єкти та не торкатися жодних предметів, що впали на землю, а повідомляти про це владі", – йдеться у заяві оборонного відомства Молдови.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в ході російської масованої комбінованої атаки 25 листопада один безпілотник РФ міг залетіти на територію Румунії.

Вранці Румунія та Молдова підтвердили факти порушення свого повітряного простору.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що повітряний простір Молдови та Румунії порушили чотири БпЛА типу "Шахед".