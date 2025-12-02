В Молдове оппозиция требует объяснений по поводу российского БПЛА возле МИД

Бывший генпрокурор Молдовы и депутат от оппозиционного блока "Альтернатива" Александр Стояногло потребовал объяснений в связи с экспонированием российского дрона, который нашли на севере страны, возле здания МИД.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Facebook.

Стояногло написал, что подал депутатский запрос в Генеральную прокуратуру Молдовы по поводу российского дрона, найденного в селе Нижние Кугурешты на севере страны на прошлой неделе.

Он, в частности, спросил, "кто разрешил перевозить дрон и показывать его публично, учитывая, что дрон потенциально является вещественным доказательством", а также оформили ли правоохранители "протокол изъятия, инвентаризации и опечатывания дрона, как того требует Уголовно-процессуальный кодекс".

"Как Генпрокуратура объясняет использование предмета доказательства как элемента флешмоба? Существуют ли аналогичные прецеденты? Какие меры принял прокурор для восстановления законности и обеспечения объективного расследования?" – пишет Стояногло.

Утром 25 ноября Румыния и Молдова подтвердили факты нарушения своего воздушного пространства.

В Молдове впоследствии уточнили, что зафиксировали пролет шести БПЛА, один из них "приземлился" на крышу здания в сельской местности.

В связи с этим МИД Молдовы вызвал главу посольства России, а перед зданием поставили найденный дрон.