Зеленський: США можуть ще більше посилити тиск на Путіна, щоб схилити його до миру

Президент Володимир Зеленський вважає, що господар Кремля Владімір Путін наразі не відчуває такого тиску з боку США, який би спонукав його погодитись на мир в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив під час онлайн-спілкування з журналістами в суботу.

Зеленський сказав, що Росія "не може змінити самостійно свої позиції", яка полягає в повній окупації України та руйнуванні її незалежності. Тому, на його думку, потрібен додатковий тиск на РФ, зокрема її доходи.

"І оскільки ми розуміємо, що, як-то кажуть в анекдоті, Галя у них балувана, треба на мій погляд, Америці, трішки сильніше тиснути на "руських", не давати альтернативи", – сказав глава держави.

"Якщо це (дії Росії. – Ред.) не дипломатія – Америка повинна чітко говорити: якщо не дипломатія, то буде весь тиск. Повністю. Буде дуже сильний пакет зброї для України, буде дуже сильна підтримка України, будуть Сполучені Штати накладати санкції повністю на всю економіку і на всі сектори, які приносять гроші (Росії. – Ред.)", – додав він.

За словами Зеленського, "Путін не відчуває поки що такого тиску, який повинен бути, і це ми чуємо в його щоденній риториці".

Міністр фінансів США Скотт Бессент у жовтні заявив, що Сполучені Штати готові взаємодіяти з іншими країнами G7 з метою нарощування тиску на Росію.

У листопаді держсекретар США Марко Рубіо заявив, що у розпорядженні американської адміністрації лишилося не так багато санкцій, які можна було б накласти на Росію.