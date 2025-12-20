Зеленский: США могут еще больше усилить давление на Путина, чтобы склонить его к миру

Президент Владимир Зеленский считает, что хозяин Кремля Владимир Путин пока не испытывает такого давления со стороны США, которое побудило бы его согласиться на мир в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил во время онлайн-общения с журналистами в субботу.

Зеленский сказал, что Россия "не может самостоятельно изменить свои позиции", которые заключаются в полной оккупации Украины и разрушении ее независимости. Поэтому, по его мнению, необходимо дополнительное давление на РФ, в частности на ее доходы.

"И поскольку мы понимаем, что, как говорится в анекдоте, Галя у них балуемая, нужно, на мой взгляд, Америке, чуть сильнее давить на „русских", не давать альтернативы", – сказал глава государства.

"Если это (действия России. – Ред.) не дипломатия – Америка должна четко говорить: если не дипломатия, то будет все давление. Полностью. Будет очень сильный пакет оружия для Украины, будет очень сильная поддержка Украины, будут Соединенные Штаты накладывать санкции полностью на всю экономику и на все сектора, которые приносят деньги (России. – Ред.)", – добавил он.

По словам Зеленского, "Путин пока не чувствует такого давления, которое должно быть, и это мы слышим в его ежедневной риторике".

Министр финансов США Скотт Бессент в октябре заявил, что Соединенные Штаты готовы взаимодействовать с другими странами G7 с целью наращивания давления на Россию.

В ноябре госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в распоряжении американской администрации осталось не так много санкций, которые можно было бы наложить на Россию.