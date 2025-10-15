Міністр фінансів США каже про готовність посилювати тиск на Росію разом з G7

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати готові взаємодіяти з іншими країнами G7 з метою нарощування тиску на Росію.

Про це йдеться у заяві пресслужби американського фінансового відомства, пише "Європейська правда".

Бессент зустрівся 14 жовтня із прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко. Під час зустрічі він запевнив, що США готові взаємодіяти з іншими країнами G7 з метою нарощування тиску на Росію.

Він наголосив на необхідності посилення тиску європейськими союзниками не тільки на Росію, але й на будь-яку країну, яка фінансує російську військову машину шляхом закупівлі російської нафти.

Також Бессент підтвердив незмінну підтримку Сполученими Штатами суверенітету України та наголосив на відданості Сполучених Штатів забезпеченню тривалого і міцного миру.

Як відомо, 13 жовтня українська делегація на чолі з прем’єркою Юлією Свириденко вирушила на перемовини до Сполучених Штатів. Президент України Володимир Зеленський, анонсуючи візит, розповів, що планують говорити також про використання заморожених активів РФ на користь України.

Також варто зауважити, що за останні кілька днів Зеленський і Дональд Трамп провели дві телефонні розмови, які зокрема стосувались надання американських крилатих ракет Tomahawk, а в п'ятницю президент України буде прийнятий у Білому домі.