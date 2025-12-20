Зеленський розповів про Орбана і вступ України в ЄС як гарантію безпеки

Президент Володимир Зеленський сказав, що угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан також вважає членство України в ЄС її гарантією безпеки, а блокування цього процесу повʼязує з виборчою кампанією в Угорщині.

Про це він сказав під час онлайн-спілкування з журналістами в суботу, відповідаючи на запитання "Європейської правди".

Зеленський сказав, що Україна вважає членство в ЄС складовою гарантією безпеки, і такої ж думки дотримуються багато європейських лідерів.

"Орбан чітко розуміє, що для нас це гарантія безпеки. Але для нього наше членство в ЄС на сьогодні, я вважаю – все-таки ці електоральні перегони, виборчий процес – я думаю, що він передусім думає про себе", – сказав глава держави.

"Так одна особистість думає про себе, а страждає ціла нація. Хоча я б сказав, як мінімум дві, тому що через це не міцніє дружба між Україною і Угорщиною, між українцями і угорцями", – додав він.

На думку президента, "все пройде і це також пройде безумовно".

"Усе буде нормально, і наш шлях ніхто не може зупинити, бо є в українців рішення. Рухаємось вперед", – сказав Зеленський.

Він додав, що президент США Дональд Трамп також розглядає членство України в ЄС як одну зі складових гарантій безпеки, "яка дуже важлива".

За даними Financial Times, вступ до ЄС до 1 січня 2027 року фігурує в останньому проєкті мирної пропозиції для України, який обговорюється офіційними особами США та України за підтримки Брюсселя.

За словами джерел, членство України в Європейському Союзі може бути однією з гарантій безпеки в майбутньому, але про конкретні терміни наразі не йдеться.