Зеленский рассказал об Орбане и вступлении Украины в ЕС как гарантии безопасности

Президент Владимир Зеленский сказал, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан также считает членство Украины в ЕС ее гарантией безопасности, а блокирование этого процесса связывает с избирательной кампанией в Венгрии.

Об этом он сказал во время онлайн-общения с журналистами в субботу, отвечая на вопрос "Европейской правды".

Зеленский сказал, что Украина считает членство в ЕС составной гарантией безопасности, и такого же мнения придерживаются многие европейские лидеры.

"Орбан четко понимает, что для нас это гарантия безопасности. Но для него наше членство в ЕС на сегодняшний день, я считаю – все-таки эти электоральные гонки, избирательный процесс – я думаю, что он прежде всего думает о себе", – сказал глава государства.

"Так одна личность думает о себе, а страдает целая нация. Хотя я бы сказал, как минимум две, потому что из-за этого не укрепляется дружба между Украиной и Венгрией, между украинцами и венграми", – добавил он.

По мнению президента, "все пройдет и это также пройдет безусловно".

"Все будет нормально, и наш путь никто не может остановить, потому что у украинцев есть решение. Двигаемся вперед", – сказал Зеленский.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп также рассматривает членство Украины в ЕС как одну из составляющих гарантий безопасности, "которая очень важна".

По данным Financial Times, вступление в ЕС до 1 января 2027 года фигурирует в последнем проекте мирного предложения для Украины, который обсуждается официальными лицами США и Украины при поддержке Брюсселя.

По словам источников, членство Украины в Европейском Союзе может быть одной из гарантий безопасности в будущем, но о конкретных сроках пока речь не идет.