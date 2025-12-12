FT: у "мирному плані" запропонували вступ України в ЄС до 1 січня 2027 року

У останньому проєкті мирної пропозиції, яку українські та європейські посадовці представили Вашингтону, міститься пункт про те, що Україна повинна приєднатися до ЄС до 1 січня 2027 року.

Про це йдеться у публікації видання Financial Times, пише "Європейська правда".

План є переглянутою версією пропозицій адміністрації Трампа щодо припинення війни. Остання версія з'явилася в той час, коли Дональд Трамп посилює тиск на президента Володимира Зеленського, щоб той погодився на мирну угоду.

"Приєднання (України) до ЄС до 1 січня 2027 року зазначено в останньому проєкті мирної пропозиції, яку українські та європейські посадовці представили Вашингтону, повідомили Financial Times особи, ознайомлені зі змістом документа", – йдеться у публікації без уточнень, хто з європейців підтримує такі радикально швидкі терміни вступу України.

Посадовці, які підтримують прагнення України до вступу в ЄС, заявили, що Європейська комісія тепер розуміє, що не повинна зривати мирний процес, виступаючи проти швидкого членства Києва. Разом з тим, Україна ще не завершила навіть один із 36 розділів переговорів з ЄС, і такий графік порушив би "заснований на заслугах" підхід Євросоюзу до прийняття нових членів.

Особи, ознайомлені з мирним планом, заявили, що він змусить Брюссель переглянути весь процес розширення, включаючи такі питання, як терміни доступу до фондів ЄС та право голосу.

Підтримка плану з боку США означатиме, що Дональд Трамп зможе змусити угорського прем’єра Віктора Орбана, який досі блокував процес вступу України, відмовитися від свого вето.

Президент Володимир Зеленський 11 грудня заявив, що питання майбутнього членства України в Євросоюзі залежить від європейців, але також і від американців.

У четвер у Львові, на неформальному засіданні Ради з загальних справ, ЄС оголосив про запуск нового формату технічних переговорів з Україною, які не залежать від угорського вето.

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка переконаний, що розблокування технічних переговорів з ЄС дозволить завершити процес швидше, ніж просить Єврокомісія.