Європейські посадовці заявляють, що потенційний вступ України до ЄС до 1 січня 2027 року, що, за даними ЗМІ, фігурує в останньому проєкті мирної пропозиції, не є реальним.

Про це "Радіо Свобода" розповіли неназвані високопосадовці ЄС, пише "Європейська правда".

За словами джерел, членство України в Європейському Союзі може бути однією з гарантій безпеки в майбутньому, але про конкретні терміни наразі не йдеться.

"Під час вчорашньої телефонної розмови "коаліції рішучих" дехто згадував членство України в ЄС як важливу гарантію безпеки на майбутнє, але це питання не було головним під час розмови, і ніхто не згадував 2027 рік як дату для цього", – сказав він.

Інший співрозмовник також заявив про нереальність такого терміну.

"І США, і Україну це влаштовує (наявність такого пункту в мирному плані. – Ред.). Просто це їм це нічого не коштує (як, до речі, і росіянам), то чому б ні? Але це питання, яке не має нічого спільного з реальністю", – відзначив високопосадовець Євросоюзу.

За даними Financial Times, вступ до ЄС до 1 січня 2027 року фігурує в останньому проєкті мирної пропозиції для України, який обговорюється офіційними особами США та України за підтримки Брюсселя.

Президент Володимир Зеленський 11 грудня заявив, що питання майбутнього членства України в Євросоюзі залежить від європейців, але також і від американців.

У четвер у Львові, на неформальному засіданні Ради з загальних справ, ЄС оголосив про запуск нового формату технічних переговорів з Україною, які не залежать від угорського вето.

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка переконаний, що розблокування технічних переговорів з ЄС дозволить завершити процес швидше, ніж просить Єврокомісія.