Сибіга подякував Швеції за додаткові $200 млн фінансової допомоги у 2026 році

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга висловив вдячність уряду Швеції після його рішення надати додаткові понад 200 мільйонів доларів прямої фінансової допомоги Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Сибіга написав на X.

В уряді Швеції у суботу повідомили, що затвердили нову угоду з ЄС про надання додаткової бюджетної підтримки Україні у розмірі 2 мільярдів шведських крон у 2026 році через механізм Ukraine Facility.

"Вдячні Швеції за сьогоднішнє оголошення про надання Україні прямої бюджетної підтримки у розмірі 200 мільйонів доларів у 2026 році", – прокоментував глава МЗС України.

Він додав, що кошти будуть спрямовані на забезпечення повсякденних потреб людей в умовах війни, включаючи критично важливі комунальні послуги, енергопостачання, охорону здоров'я, школи, пенсії та інші виплати.

"Швеція з самого початку подавала приклад. У серпні вона стала першою країною, яка надала 75 мільйонів доларів такої прямої бюджетної підтримки, а сьогодні вона підкріплює це лідерство додатковим внеском", – написав Сибіга.

На початку грудня уряд Швеції оголосив про надання Україні нового пакета цивільної допомоги на суму понад 1,1 млрд шведських крон (100 млн євро) для задоволення найнагальніших потреб у відновленні та зміцненні стійкості країни.

Повідомлялось, що Швеція в найближчі роки поступово припинить надання допомоги п'яти країнам і використає ці кошти для збільшення підтримки України.