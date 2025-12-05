Швеція збільшить фінансову підтримку Україні, зменшивши допомогу іншим країнам

Швеція в найближчі роки поступово припинить надання допомоги п'яти країнам і використає ці кошти для збільшення підтримки України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву шведського уряду.

Згідно із заявою, Швеція планує поступово припинити надання допомоги Зімбабве, Танзанії, Мозамбіку, Ліберії та Болівії.

У червні 2025 року уряд вирішив переглянути пріоритети шведської допомоги та виділив майже 1,7 млрд шведських крон з бюджету допомоги на додаткову підтримку України у 2025 році та на гуманітарні заходи по всьому світу, спрямовані на порятунок життів.

З рішенням про поступове припинення допомоги до 2026 року реструктуризація допомоги триває з метою підтримки України.

"Ми перебуваємо у вирішальний момент європейської історії. Україна зазнає тиску як за столом переговорів, так і на передовій. Щоб збільшити підтримку України, нам потрібно визначити жорсткі пріоритети. Тому Швеція поступово припиняє надання допомоги на розвиток Зімбабве, Танзанії, Мозамбіку, Ліберії та Болівії", – зазначив міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Бенджамін Дуса.

Тим часом Данія запланувала на 2026 рік виділити на військову допомогу Україні 9,4 млрд крон (1,26 млрд євро), що суттєво менше, ніж у попередні роки.

Повідомляли також, що у листопаді Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Фінляндія, Швеція і Естонія оголосили 13 листопада про те, що вони профінансують спільний пакет озброєнь для України, які будуть закуповуватись у США.