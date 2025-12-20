Сибига поблагодарил Швецию за дополнительные $200 млн финансовой помощи в 2026 году

Министр иностранных дел Андрей Сибига выразил благодарность правительству Швеции после его решения предоставить дополнительные более 200 миллионов долларов прямой финансовой помощи Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Сибига написал на X.

В правительстве Швеции в субботу сообщили, что утвердили новое соглашение с ЕС о предоставлении дополнительной бюджетной поддержки Украине в размере 2 миллиардов шведских крон в 2026 году через механизм Ukraine Facility.

"Благодарны Швеции за сегодняшнее объявление о предоставлении Украине прямой бюджетной поддержки в размере 200 миллионов долларов в 2026 году", – прокомментировал глава МИД Украины.

Он добавил, что средства будут направлены на обеспечение повседневных нужд людей в условиях войны, включая критически важные коммунальные услуги, энергоснабжение, здравоохранение, школы, пенсии и другие выплаты.

"Швеция с самого начала подавала пример. В августе она стала первой страной, которая предоставила 75 миллионов долларов такой прямой бюджетной поддержки, а сегодня она подкрепляет это лидерство дополнительным взносом", – написал Сибига.

В начале декабря правительство Швеции объявило о предоставлении Украине нового пакета гражданской помощи на сумму более 1,1 млрд шведских крон (100 млн евро) для удовлетворения самых насущных потребностей в восстановлении и укреплении устойчивости страны.

Сообщалось, что Швеция в ближайшие годы постепенно прекратит предоставление помощи пяти странам и использует эти средства для увеличения поддержки Украины.