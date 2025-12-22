Китай анонсував тарифи до 42,7% на європейську "молочку", в ЄС обурені

Європейський Союз вважає необґрунтованим рішення Китаю запровадити тарифи на молочні продукти, зокрема сир і молоко, імпортовані з європейських країн.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Міністерство торгівлі Китаю у понеділок повідомило, що запровадить тимчасові мита в розмірі до 42,7% на молочні продукти з Європейського Союзу за результатами багатомісячного розслідування.

За даними китайської сторони, субсидії, надані ЄС та країнами-членами ЄС для своїх молочних продуктів, завдали шкоди молочній промисловості Китаю.

Тимчасові мита на імпорт молочних продуктів з ЄС становитимуть від 21,9% до 42,7% і поширюватимуться на низку продуктів, зокрема свіжий і перероблений сир, блакитний сир, молоко та вершки з вмістом жиру понад 10%.

Європейська комісія у відповідь висловила занепокоєння.

"На думку Комісії, розслідування базується на сумнівних твердженнях і недостатніх доказах, а тому ці заходи є невиправданими і необґрунтованими", – сказав речник Єврокомісії Олоф Гілл.

Гілл повідомив журналістам, що Європейська комісія вивчає мотиви цього кроку і має намір надати коментарі китайській владі.

Відносини Китаю з Євросоюзом, зокрема торговельні, є напруженими. ЄС має значний торговельний дефіцит з Китаєм, який минулого року становив понад 300 млрд євро.

У жовтні 2024 року ЄС затвердив мита до 45,3% після того, як Європейська комісія почала розслідування щодо того, чи отримують китайські виробники електромобілів нечесні субсидії, що може призвести до надлишку пропозиції в Європі.

Пекін також оголосив про введення мита до 34,9% на бренді, імпортований з ЄС, включно з коньяком із Франції.