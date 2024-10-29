ЄС остаточно схвалив мита до 35,3% на китайські електромобілі

Європейський Союз має намір запровадити мита на імпорт електромобілів з Китаю до четверга, 31 жовтня, після того, як відповідні переговори між Брюсселем і Пекіном завершились безрезультатно.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", оголосила Європейська комісія.

Виконавчий орган ЄС оголосив про завершення розслідування стосовно китайських електромобілів, у результаті якого оголосив про запровадження компенсаційних мит на їхній імпорт терміном на п'ять років.

У Єврокомісії заявили, що ланцюжок створення вартості електромобілів у Китаї "отримує вигоду від несправедливого субсидування, що створює загрозу економічної шкоди для виробників електромобілів з ЄС".

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Мита набудуть чинності на наступний день після публікації в Офіційному журналі ЄС, що очікується до кінця жовтня. Їхня ставка відрізнятиметься від 17% для BYD до 35,3% для SAIC. Окреме митро у 7,8% встановили для автомобілів Tesla, які імпортуються з Китаю.

Електромобілі стали однією з нагальних тем у ширшій торговельній суперечці між Китаєм і Євросоюзом щодо впливу китайських державних субсидій на європейські ринки та все більшого експорту Пекіном зелених технологій до країн ЄС.

У липні ЄС оголосив про тимчасові тарифи в розмірі до 37,6% на електромобілі, вироблені в Китаї, почавши розслідування. Нині ці тимчасові тарифи вже не діють.

Китай, не чекаючи завершення розслідування, подав скаргу до Світової організації торгівлі.