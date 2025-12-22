Китай анонсировал тарифы до 42,7% на европейскую "молочку", в ЕС возмущены

Европейский Союз считает необоснованным решение Китая ввести тарифы на молочные продукты, в частности сыр и молоко, импортируемые из европейских стран.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Министерство торговли Китая в понедельник сообщило, что введет временные пошлины в размере до 42,7% на молочные продукты из Европейского Союза по результатам многомесячного расследования.

По данным китайской стороны, субсидии, предоставленные ЕС и странами-членами ЕС для своих молочных продуктов, нанесли ущерб молочной промышленности Китая.

Временные пошлины на импорт молочных продуктов из ЕС составят от 21,9% до 42,7% и будут распространяться на ряд продуктов, в частности свежий и переработанный сыр, голубой сыр, молоко и сливки с содержанием жира более 10%.

Европейская комиссия в ответ выразила обеспокоенность.

"По мнению Комиссии, расследование основано на сомнительных утверждениях и недостаточных доказательствах, а потому эти меры являются неоправданными и необоснованными", – сказал спикер Еврокомиссии Олоф Хилл.

Гилл сообщил журналистам, что Европейская комиссия изучает мотивы этого шага и намерена предоставить комментарии китайским властям.

Отношения Китая с Евросоюзом, в частности торговые, являются напряженными. ЕС имеет значительный торговый дефицит с Китаем, который в прошлом году составил более 300 млрд евро.

В октябре 2024 года ЕС утвердил пошлины до 45,3% после того, как Европейская комиссия начала расследование о том, получают ли китайские производители электромобилей нечестные субсидии, что может привести к избытку предложения в Европе.

Пекин также объявил о введении пошлин до 34,9% на бренди, импортируемый из ЕС, включая коньяк из Франции.