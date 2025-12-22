AFP: експрем'єра Молдови засудили у Франції за відмивання грошей

Французький суд на початку грудня заочно засудив колишнього прем’єр-міністра Молдови Влада Філата до двох років ув’язнення та штрафу у 100 тисяч євро за відмивання грошей у справі про корупцію.

Про це, як пише "Європейська правда", у понеділок стало відомо агентству AFP із рішення суду.

У справі, яку розглядав суд у Франції, Філата засудили за відмивання грошей, отриманих від корупційного злочину щодо іноземного державного посадовця, зокрема за придбання у 2012 та 2014 роках разом із колишньою дружиною нерухомості у Франції через компанії-посередники та номінальних власників.

Нерухомість придбали за кошти канадської компанії, яка у 2011 році, коли Філат очолював уряд Молдови, отримала контракт на національну лотерею країни.

У своєму рішенні суд зазначив, що Філат "свідомо відмив доходи від власної корупції, перебуваючи на чолі уряду своєї країни та маючи діяти в інтересах держави".

"Це відмивання слід розглядати з урахуванням, з одного боку, економічної вразливості та низького рівня розвитку Молдови, а з іншого – демократичних цінностей і прозорості, які декларувала партія, якою він керував, орієнтована на Європейський Союз", – наголосив суд, який також постановив конфіскувати нерухомість.

Суд також засудив колишню дружину Філата до 18 місяців умовного ув’язнення та штрафу у 150 тисяч євро. Вона, крім того, повинна спільно з Філатом сплатити державі Молдова 10 тисяч євро за моральну шкоду.

За даними судових джерел, Філат подав апеляцію на вирок.

Влад Філат, який був прем’єр-міністром з 2009 по 2013 рік, у 2016 році був засуджений у Молдові до 9 років ув’язнення за корупцію та зловживання владою.

Його звинувачували у привласненні 260 мільйонів доларів у справі про шахрайство на суму в один мільярд доларів. Він достроково вийшов із в’язниці у 2019 році.