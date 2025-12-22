AFP: экс-премьера Молдовы осудили во Франции за отмывание денег

Французский суд в начале декабря заочно приговорил бывшего премьер-министра Молдовы Влада Филата к двум годам тюремного заключения и штрафу в 100 тысяч евро за отмывание денег по делу о коррупции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в понедельник стало известно агентству AFP из решения суда.

В деле, которое рассматривал суд во Франции, Филата осудили за отмывание денег, полученных от коррупционного преступления в отношении иностранного государственного должностного лица, в частности за приобретение в 2012 и 2014 годах вместе с бывшей женой недвижимости во Франции через компании-посредники и номинальных владельцев.

Недвижимость приобрели за средства канадской компании, которая в 2011 году, когда Филат возглавлял правительство Молдовы, получила контракт на национальную лотерею страны.

В своем решении суд отметил, что Филат "сознательно отмыл доходы от собственной коррупции, находясь во главе правительства своей страны и обязанный действовать в интересах государства".

"Это отмывание следует рассматривать с учетом, с одной стороны, экономической уязвимости и низкого уровня развития Молдовы, а с другой – демократических ценностей и прозрачности, которые декларировала партия, которой он руководил, ориентированная на Европейский Союз", – подчеркнул суд, который также постановил конфисковать недвижимость.

Суд также приговорил бывшую жену Филата к 18 месяцам условного заключения и штрафу в 150 тысяч евро. Она, кроме того, должна совместно с Филатом выплатить государству Молдова 10 тысяч евро за моральный ущерб.

По данным судебных источников, Филат подал апелляцию на приговор.

Влад Филат, который был премьер-министром с 2009 по 2013 год, в 2016 году был приговорен в Молдове к 9 годам тюремного заключения за коррупцию и злоупотребление властью.

Его обвиняли в присвоении 260 миллионов долларов в деле о мошенничестве на сумму в один миллиард долларов. Он досрочно вышел из тюрьмы в 2019 году.