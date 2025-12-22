Пісторіус порівняв нову безпекову стратегію США з "документами про розлучення"

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що нова Стратегія національної безпеки США підкреслює важливість стабільної Європи для трансатлантичних відносин.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю виданню Die Zeit (за пейволом).

Пісторіус сказав, що наразі не має певності щодо того, що означає нова американська Стратегія нацбезпеки.

"Якщо застосовувати звичайні стандарти політичної раціональності, можна сказати, що це документи про розлучення. Частково це читається як рефлексійний нарис", – додав він.

Міністр також сказав, що критика демократій у Європі, міграційної та економічної політики "не була новою чи несподіваною в цій стратегії", нагадавши про промову віцепрезидента США Джей Ді Венса на Мюнхенській безпековій конференції в лютому.

"Я тоді дуже чітко висловив свою думку з цього приводу. Так, тон уряду США став більш різким. Однак те, що США в майбутньому будуть більше зосереджуватися на Індо-Тихоокеанському регіоні, було зрозуміло вже давно, і я вже кілька років тому на це вказував", – нагадав Пісторіус.

"Що це означає для трансатлантичних відносин? Стабільна Європа залишається в центрі інтересів США. На саміті НАТО в Гаазі вони також чітко висловилися на підтримку НАТО та статті 5. І все ж у майбутньому ми, європейці, будемо набагато більше покладатися на себе", – додав він.

Нагадаємо, 5 грудня США оприлюднили нову стратегію національної безпеки. У ній підкреслюють, що політика США щодо Європи повинна зосередитися на поверненні до стратегічної стабільності у відносинах з Росією, наданні Європі більшої відповідальності за власну оборону та запобіганні подальшому розширенню НАТО.

У Європі з критикою відреагували на зміст документа. Зокрема, європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс висловив припущення, що Стратегія національної безпеки США спрямована на підрив європейської єдності.

