Писториус сравнил новую стратегию безопасности США с "документами о разводе"

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что новая Стратегия национальной безопасности США подчеркивает важность стабильной Европы для трансатлантических отношений.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью изданию Die Zeit (за пейволом).

Писториус сказал, что пока не имеет уверенности в том, что означает новая американская Стратегия нацбезопасности.

"Если применять обычные стандарты политической рациональности, можно сказать, что это документы о разводе. Частично это читается как рефлексивный очерк", – добавил он.

Министр также сказал, что критика демократий в Европе, миграционной и экономической политики "не была новой или неожиданной в этой стратегии", напомнив о речи вице-президента США Джей Ди Венса на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале.

"Я тогда очень четко высказал свое мнение по этому поводу. Да, тон правительства США стал более резким. Однако то, что США в будущем будут больше сосредотачиваться на Индо-Тихоокеанском регионе, было понятно уже давно, и я уже несколько лет назад на это указывал", – напомнил Писториус.

"Что это означает для трансатлантических отношений? Стабильная Европа остается в центре интересов США. На саммите НАТО в Гааге они также четко высказались в поддержку НАТО и статьи 5. И все же в будущем мы, европейцы, будем гораздо больше полагаться на себя", – добавил он.

Напомним, 5 декабря США обнародовали новую стратегию национальной безопасности. В ней подчеркивается, что политика США в отношении Европы должна сосредоточиться на возвращении к стратегической стабильности в отношениях с Россией, предоставлении Европе большей ответственности за собственную оборону и предотвращении дальнейшего расширения НАТО.

В Европе с критикой отреагировали на содержание документа. В частности, европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс высказал предположение, что Стратегия национальной безопасности США направлена на подрыв европейского единства.

