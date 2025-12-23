В Угорщині чоловік викликав пожежників, злякавшись каміна на телевізорі

В угорському місті Секешфегервар чоловік викликав пожежників, коли побачив у вікні квартири вогонь, який виявився відео з каміном.

Як пише "Європейська правда", про це пожежна служба повідомила на Facebook.

Повідомляється, що чоловік сказав рятувальникам, нібито бачить полум'я в одній з квартир десятиповерхового будинку. Пізніше з'ясувалося, що по телевізору "йшов канал, на якому безперервно показували камін".

"Заявник навіть не замислився, що він не є свідком справжньої пожежі, а оскільки сам був зайнятий у кухні, то не мав можливості перевірити, що насправді відбувається", – додали пожежники.

Там сказали, що іноді надмірна обережність є кращим варіантом, "адже під час свят пожежники зазвичай виїжджають на виклики через більшу кількість пожеж".

Угорська рятувальна служба зокрема закликала перевірити наявність не лише горіння, а й диму та спрацювання пожежної сигналізації, перш ніж викликати екстрені служби.

Нагадаємо, в німецькій землі Саксонія-Ангальт 18-річний хлопець у стані наркотичного спʼяніння став причиною хибної тривоги, на яку відреагували десятки рятувальників.

У 2016 році розповідалось, як в Іспанії чоловіку, який здійснив фальшивий виклик служби допомоги, загрожував штраф до 600 тисяч євро.