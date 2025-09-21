Німеччина: 18-річний юнак під кайфом спровокував масштабну рятувальну операцію

У німецькій землі Саксонія-Ангальт 18-річний хлопець у стані наркотичного спʼяніння став причиною хибної тривоги, на яку відреагували десятки рятувальників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Інцидент стався поблизу міста Гарделеген у Саксонії-Ангальт, де юнак подзвонив до служби порятунку і сказав, що троє його друзів впали у вигрібну яму і кричать, просячи порятунку.

Коли рятувальники прибули на місце, то застали лише 18-річного юнака, який був під дією наркотичних речовин і марив.

"Навіть екстрені служби не змогли переконати його, що ніхто не падав у вигрібну яму на сусідній фермі. Його друзів поліція знайшла цілими і неушкодженими за їхніми домашніми адресами", – ідеться в повідомленні.

У поліції Саксонії-Ангальту зазначили, що через хибний виклик до операції були залучені 43 рятувальники та десять одиниць техніки. Чи будуть притягати юнака до відповідальності, не уточнюється.

