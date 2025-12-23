В Венгрии мужчина вызвал пожарных, испугавшись камина на телевизоре

В венгерском городе Секешфегевар мужчина вызвал пожарных, когда увидел в окне квартиры огонь, который оказался видео с камином.

Как пишет "Европейская правда", об этом пожарная служба сообщила на Facebook.

Сообщается, что мужчина сказал спасателям, что видит пламя в одной из квартир десятиэтажного дома. Позже выяснилось, что по телевизору "шел канал, на котором непрерывно показывали камин".

"Заявитель даже не задумался, что он не является свидетелем настоящего пожара, а поскольку сам был занят на кухне, то не имел возможности проверить, что на самом деле происходит", – добавили пожарные.

Там сказали, что иногда чрезмерная осторожность является лучшим вариантом, "ведь во время праздников пожарные обычно выезжают на вызовы из-за большего количества пожаров".

Венгерская спасательная служба, в частности, призвала проверять наличие не только горения, но и дыма и срабатывания пожарной сигнализации, прежде чем вызывать экстренные службы.

Напомним, в немецкой земле Саксония-Ангальт 18-летний парень в состоянии наркотического опьянения стал причиной ложной тревоги, на которую отреагировали десятки спасателей.

В 2016 году рассказывалось, как в Испании мужчине, который совершил ложный вызов службы помощи, угрожал штраф до 600 тысяч евро.