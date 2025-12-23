Молдова оскаржила суму компенсації, присуджену у справі експремʼєра у Франції

Молдова оскаржила у французькому суді розмір моральної шкоди в розмірі 10 тисяч євро у справі колишнього прем'єр-міністра Влада Філата.

Як пише "Європейська правда", про це порталу NewsMaker повідомили у Міністерстві юстиції Молдови.

У відомстві уточнили, що французький суд визнав Молдову цивільною стороною у цій справі і підтвердив, що державі було завдано збитків. За даними молдови Мін'юсту, суд у Франції задовольнив клопотання молдавської влади.

Коментуючи можливу екстрадицію Філата до Франції, в Міністерстві юстиції Молдови заявили, що говорити про це зарано, "поки рішення французького суду не є остаточним".

У відомстві також нагадали, що "Конституція забороняє екстрадицію власних громадян до інших держав".

Колишнього прем'єр-міністра Молдови Влада Філата у Франції засудили до двох років в'язниці у справі про відмивання грошей, пов'язаному з корупцією. Суд також призначив йому штраф у розмірі 100 тисяч євро.

За версією слідства, в 2012-2014 роках Філат і його колишня дружина купили кілька об'єктів нерухомості у Франції, в тому числі в регіоні Верхня Савойя, через компанії і посередника. Слідчі вважають, що для цього вони використовували гроші канадської компанії, яка в 2011 році отримала контракт на управління Національною лотереєю Молдови, коли Філат був прем'єр-міністром.

Влад Філат, який був прем’єр-міністром з 2009 по 2013 рік, у 2016 році був засуджений у Молдові до девʼяти років ув’язнення за корупцію та зловживання владою.

Його звинувачували у привласненні 260 мільйонів доларів у справі про шахрайство на суму в один мільярд доларів. Він достроково вийшов із в’язниці у 2019 році.