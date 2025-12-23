Молдова обжаловала сумму компенсации, присужденную по делу экс-премьера во Франции

Молдова обжаловала во французском суде размер морального ущерба в размере 10 тысяч евро по делу бывшего премьер-министра Влада Филата.

Как пишет "Европейская правда", об этом порталу NewsMaker сообщили в Министерстве юстиции Молдовы.

В ведомстве уточнили, что французский суд признал Молдову гражданской стороной в этом деле и подтвердил, что государству был нанесен ущерб. По данным молдавского Минюста, суд во Франции удовлетворил ходатайство молдавских властей.

Комментируя возможную экстрадицию Филата во Францию, в Министерстве юстиции Молдовы заявили, что говорить об этом рано, "пока решение французского суда не является окончательным".

В ведомстве также напомнили, что "Конституция запрещает экстрадицию собственных граждан в другие государства".

Бывшего премьер-министра Молдовы Влада Филата во Франции приговорили к двум годам тюрьмы по делу об отмывании денег, связанном с коррупцией. Суд также назначил ему штраф в размере 100 тысяч евро.

По версии следствия, в 2012-2014 годах Филат и его бывшая жена купили несколько объектов недвижимости во Франции, в том числе в регионе Верхняя Савойя, через компании и посредника. Следователи считают, что для этого они использовали деньги канадской компании, которая в 2011 году получила контракт на управление Национальной лотереей Молдовы, когда Филат был премьер-министром.

Влад Филат, который был премьер-министром с 2009 по 2013 год, в 2016 году был приговорен в Молдове к девяти годам тюремного заключения за коррупцию и злоупотребление властью.

Его обвиняли в присвоении 260 миллионов долларов в деле о мошенничестве на сумму в один миллиард долларов. Он досрочно вышел из тюрьмы в 2019 году.