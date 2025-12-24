США заборонили в’їзд колишньому єврокомісару та кільком активістам

Адміністрація Трампа наклала візові санкції на колишнього комісара Європейського Союзу Тьєррі Бретона та чотирьох інших осіб за спроби змусити американські технологічні компанії контролювати політичні висловлювання на своїх платформах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Глобальний індекс дезінформації назвав санкції "авторитарним нападом на свободу слова та кричущим актом урядової цензури", звинувативши адміністрацію Трампа у використанні своєї влади для "залякування, цензури та придушення голосів, з якими вони не згодні".

"Занадто довго ідеологи в Європі очолювали організовані зусилля, щоб змусити американські платформи карати американські погляди, з якими вони не згодні", – заявив держсекретар Марко Рубіо в дописі на X. "Адміністрація Трампа більше не буде терпіти ці кричущі акти екстериторіальної цензури".

Рубіо додав, що американські посадовці "готові і бажають розширити цей список, якщо інші не змінять курс".

Окрім Бретона, Державний департамент також взяв на приціл активістів і некомерційні організації, які займаються боротьбою з цифровою мовою ненависті та протидією екстремізму. Серед них – Імран Ахмед із Центру протидії цифровій ненависті та Клер Мелфорд із британської організації Global Disinformation Index, а також Анна-Лєна фон Годенберг і Жозефіна Баллон із німецької організації HateAid, яка виявляє ультраправі прояви мови ненависті в Інтернеті.

Бретон у дописі на X зазначив, що європейський закон був ухвалений за широкої підтримки: "До наших американських друзів: "Цензура не там, де ви думаєте"".

ЄС і Білий дім неодноразово конфліктували з приводу свободи слова та регулювання технологій, а соціальна мережа X, заснована союзником Трампа Ілоном Маском, на початку цього місяця була оштрафована на 120 мільйонів євро за порушення закону ЄС про модерацію контенту. Представник ЄС заперечив, що цей крок був пов'язаний з цензурою, заявивши, що він був спрямований на забезпечення прозорості.

Віцепрезидентка Європейської комісії Тереза Рібера заявила, що Європейський Союз не піддасться тиску з боку США щодо контролю над компаніями Кремнієвої долини.