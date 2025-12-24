США запретили въезд бывшему еврокомиссару и нескольким активистам

Администрация Трампа наложила визовые санкции на бывшего комиссара Европейского Союза Тьерри Бретона и четырех других лиц за попытки заставить американские технологические компании контролировать политические высказывания на своих платформах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

Глобальный индекс дезинформации назвал санкции "авторитарным нападением на свободу слова и вопиющим актом правительственной цензуры", обвинив администрацию Трампа в использовании своей власти для "запугивания, цензуры и подавления голосов, с которыми они не согласны".

"Слишком долго идеологи в Европе возглавляли организованные усилия, чтобы заставить американские платформы наказывать американские взгляды, с которыми они не согласны", – заявил госсекретарь Марко Рубио в заметке на X. "Администрация Трампа больше не будет терпеть эти вопиющие акты экстерриториальной цензуры".

Рубио добавил, что американские чиновники "готовы и желают расширить этот список, если другие не изменят курс".

Кроме Бретона, Государственный департамент также взял на прицел активистов и некоммерческие организации, которые занимаются борьбой с цифровым языком ненависти и противодействием экстремизму. Среди них – Имран Ахмед из Центра противодействия цифровой ненависти и Клэр Мелфорд из британской организации Global Disinformation Index, а также Анна-Лена фон Годенберг и Жозефина Баллон из немецкой организации HateAid, которая выявляет ультраправые проявления языка ненависти в Интернете.

Бретон в заметке на X отметил, что европейский закон был принят при широкой поддержке: "К нашим американским друзьям: "Цензура не там, где вы думаете"".

ЕС и Белый дом неоднократно конфликтовали по поводу свободы слова и регулирования технологий, а социальная сеть X, основанная союзником Трампа Илоном Маском, в начале этого месяца была оштрафована на 120 миллионов евро за нарушение закона ЕС о модерации контента. Представитель ЕС отрицал, что этот шаг был связан с цензурой, заявив, что он был направлен на обеспечение прозрачности.

Вице-президент Европейской комиссии Тереза Рибера заявила, что Европейский Союз не поддастся давлению со стороны США относительно контроля над компаниями Кремниевой долины.