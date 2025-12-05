Єврокомісія оштрафувала Масків Х на 120 млн євро через порушення законів ЄС

Соціальна мережа X, що належить американському мільярдеру Ілону Маску, була оштрафована в п'ятницю регуляторними органами ЄС на 120 мільйонів євро за порушення правил ЄС щодо онлайн-контенту.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Єврокомісія наклала на X штраф у розмірі 120 мільйонів євро за порушення зобов'язань щодо прозорості відповідно до Закону про цифрові послуги (DSA).

Порушення включають оманливий дизайн "синьої галочки", відсутність прозорості рекламного репозиторію (сховища) та ненадання дослідникам доступу до публічних даних.

"Використання компанією X "синьої галочки" для "перевірених облікових записів" вводить користувачів в оману. Це порушує зобов'язання DSA для онлайн-платформ забороняти оманливі дизайнерські практики у своїх послугах. На X будь-хто може заплатити, щоб отримати статус "перевіреного", без того, щоб компанія ретельно перевіряла, хто стоїть за обліковим записом, що ускладнює користувачам оцінку автентичності облікових записів та контенту, з яким вони взаємодіють", – зазначили в ЄК.

За словами Єврокомісії, ця оманлива практика наражає користувачів на ризик шахрайства, зокрема підробки особи, а також інших форм маніпуляцій з боку зловмисних осіб.

Крім того, репозиторій реклами X не відповідає вимогам DSA щодо прозорості та доступності. "Доступні та зручні для пошуку репозиторії реклами мають вирішальне значення для дослідників та громадянського суспільства для виявлення шахрайства, гібридних загроз, скоординованих інформаційних операцій та фальшивої реклами", – пояснили в ЄК.

Також, згідно з твердженням Єврокомісії, X не виконує свої зобов'язання згідно з DSA щодо надання дослідникам доступу до публічних даних платформи.

Штраф, накладений сьогодні, був розрахований з урахуванням характеру цих порушень, їхньої тяжкості з точки зору постраждалих користувачів ЄС та їхньої тривалості.

Це перше рішення про невиконання вимог відповідно до DSA.

Тепер X має 60 робочих днів, щоб повідомити Комісію про конкретні заходи, які вона має намір вжити для припинення порушення статті 25 (1) DSA, пов'язаного з оманливим використанням синіх галочок, та 90 днів – з приводу інших порушень.

Невиконання рішення може призвести до періодичних штрафних санкцій.

Коментуючи повідомлення про плани ЄС оштрафувати Х, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що "ЄС повинен підтримувати свободу слова, а не атакувати американські компанії через сміття".

В ЄС відповіли Венсу, що штраф "не має нічого спільного з цензурою".