У Молдові засудили до 4 років в’язниці колишнього секретаря партії "Шор"

У Молдові засудили до 4 років позбавлення волі колишнього секретаря територіального осередку партії "Шор" за співучасть у незаконному фінансуванні партії.

Як інформує Newsmaker, пише "Європейська правда", про це 24 грудня повідомили в Антикорупційній прокуратурі.

Суд Кишинева ухвалив рішення 23 грудня, засудивши екссекретаря територіального осередку партії "Шор" до 4 років позбавлення волі за співучасть у незаконному фінансуванні партії, з яких два – умовного терміну і два – реального позбавлення волі.

Крім того, вирок передбачає конфіскацію на користь держави понад 1,4 млн молдовських леїв – які, за висновками слідства, були отримані звинувачуваним з незаконних джерел та були спрямовані на фінансування роботи партії "Шор", у тому числі виплати за участь у протестах.

Нагадаємо, у Молдові з 2022 року розслідують велику справу про незаконне фінансування партії "Шор", названої за прізвищем олігарха-втікача Ілана Шора. Фігурантами у ній стали десятки людей, у тому числі очільниця автономного регіону Гагаузія Євгенія Гуцул, яку засудили до 7 років в’язниці.



Також повідомляли, що у Молдові заново почнуть розслідування справи про "кульок" для проросійського експрезидента Ігоря Додона.