Призначений Трампом спецпосланець у Гренландії запевняє, що Штати не планують "завоювання"

Призначений президентом США Дональдом Трампом спецпосланець у Гренландії і також губернатор Луїзіани Джефф Лендрі запевняє, що США не планують "завоювання" острова.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить AP.

У своїх перших розлогих коментарях після призначення на нову роль Лендрі заявив, що адміністрація Трампа не збирається "намагатися когось завоювати" чи "відібрати чиюсь країну" – що суперечить прямим заявам Трампа про те, що він хоче взяти острів під контроль "з міркувань безпеки США".

"Думаю, наші дискусії мають бути з людьми у Гренландії (…) – чого вони прагнуть, яких їм можливостей не надали, чому вони не отримали захисту, на який заслуговують", – сказав Лендрі.

Як відомо, днями Трамп після тривалої паузи щодо цієї теми знову заговорив про інтерес до Гренландії та оголосив про призначення спецпосланця США у Гренландії.

У Копенгагені закликали Трампа поважати Данію та повідомили, що викличуть на розмову американського посла.

Керівництво ЄС та лідери окремих країн, зокрема президент Франції, висловили солідарність із Данією та Гренландією після рішення Трампа.