Керівництво ЄС висловило солідарність із Данією та Гренландією після рішення Трампа

Президенти Європейської ради та Європейської комісії Антоніу Кошта та Урсула фон дер Ляєн відреагували на рішення Дональда Трампа призначити спецпредставника з питань Гренландії.

Як повідомляє "Європейська правда", ідентичні заяви Кошта та фон дер Ляєн опублікували на X.

Керівництво ЄС у спільній заяві вказало, що безпека в Арктиці залишається ключовим пріоритетом для Європейського Союзу, "і ми прагнемо співпрацювати з союзниками та партнерами в цьому питанні".

"Територіальна цілісність і суверенітет є основоположними принципами міжнародного права. Ці принципи мають важливе значення не тільки для Європейського Союзу, але й для країн усього світу", – додали вони.

Глави Євроради та Єврокомісії такод сказали, що висловлюють "повну солідарність" з Данією та народом Гренландії.

Президент США Дональд Трамп у неділю оголосив, що призначає губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі спеціальним посланцем у Гренландії.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що очікує поваги від Сполучених Штатів. Крім того, до данського МЗС викличуть посла США.

З моменту вступу на посаду Трампа відносини між Данією та США стали напруженими. Це сталося на тлі того, що Трамп висловив своє бажання захопити Гренландію, багату на ресурси данську територію в Арктиці, посилаючись на "міркування безпеки".

І Данія, і Гренландія наполягають, що острів не продається, і що він сам вирішуватиме своє майбутнє.