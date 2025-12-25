У США опублікували розмову правителя РФ Владіміра Путіна з тодішнім президентом США Джорджем Бушем, де Путін підняв питання про те, що Росію варто було би прийняти у НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", стенограму опублікувала неурядова експертна установа National Security Archive після того, як виграла судовий позов щодо цього.

У стенограмі розмови від 16 червня 2001 року Путін нагадує про те, що СРСР колись просився у НАТО і ставить питання, чи можливо це зараз, коли озвучені у минулому причини відмови стали неактуальними.

"Ви зробили важливу ремарку, коли сказали, що Росія – не ворог. Також важливо те, що ви сказали про майбутнє через 50 років (вище у розмові Буш сказав про те, що Китай у такій часовій перспективі може стати загрозою – Ред.). Росія – європейська і багатоетнічна, як і США. Я можу уявити, щоб ми були союзниками. Лише гостра потреба може підштовхнути нас до союзу з іншими. Але ми відчуваємо, що нас лишили за межами НАТО", – сказав Владімір Путін.

Він нагадав, що СРСР у 1954 році подавав заявку до НАТО і отримав відмову.

"НАТО надав негативну відповідь і навів чотири конкретні причини: невирішеність австрійського питання, невирішеність німецького питання, тоталітарний контроль над Східною Європою і те, що Росія має співпрацювати у межах процесу роззброєння під егідою ООН. Тепер усі ці умови виконані. Можливо Росія могла б бути союзником", – сказав Путін.

Відповіді на ці ремарки не пролунало, Буш далі поставив запитання щодо іншої теми.

Також у розмові Путін заявив, що "ніколи не вважав США загрозою, навіть під час "холодної війни".

В іншій розмові 2008 року Путін переконував Буша, що Україна є "штучною державою" з фрагментованим суспільством та попереджав про "довгострокову конфронтацію" із Заходом у разі прийому України в НАТО.

Нагадаємо, з Москви надійшли сигнали, що Росія вимагатиме суттєвих змін до проєкту "мирного плану", узгодженого Україною і США.