Bloomberg: Росія вимагатиме змін до узгодженого Україною і США "мирного плану"

Росія вимагатиме суттєвих змін до проєкту "мирного плану", узгодженого Україною і США.

Про це повідомляє Bloomberg на основі спілкування з "наближеним до Кремля джерелом", пише "Європейська правда".

За словами співрозмовника, у Москві вважають "план з 20 пунктів", узгоджений у перемовинах України і США, відправною точкою для подальших переговорів, і вважають, що там "немає важливих для Росії положень" і "відповідей на багато запитань".

Зокрема, у Кремлі хочуть "гарантій від подальшого розширення НАТО на схід" та обіцянки про нейтральний статус України, якщо вона вступить до ЄС.

Крім того, РФ недоволена "нестачею обмежень" на чисельність війська і типи озброєння для України, "відсутністю чітких гарантій" щодо статусу російської мови в Україні та щодо скасування західних санкцій і долі заморожених на Заході російських активів.

Співрозмовник додав, що в Росії вважають поточний документ "досить типовим українським планом", але "дослідять його з холодною головою".

Нагадаємо, 24 грудня президент України Володимир Зеленський вперше розкрив зміст "мирного плану" з 20 пунктів, узгодженого з США.

Також Зеленський акцентував, що Україна не йде на вимогу про відмову від членства в НАТО, яка була в плані з 28-ми пунктів.

Крім того, він розкрив, що проєкт угоди не передбачає зняття санкцій проти РФ з боку США, однак Вашингтон має намір поступово робити це після припинення війни.