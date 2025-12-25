У США опублікували розмови, де Путін розповідав Бушу про "штучну" Україну і її вступ до НАТО

У США опублікували кілька стенограм розмов правителя РФ Владіміра Путіна з тодішнім президентом США Джорджем Бушем, де Путін переконував, що Україна – "штучна держава" з фрагментованим суспільством та попереджав про "довгострокову конфронтацію" із Заходом у разі прийому України в НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", стенограми опублікувала неурядова експертна установа National Security Archive після того, як виграла судовий позов щодо цього.

У розмові від 16 червня 2001 року Путін після фрагмента про те, що у відносинах "має бути чесність" і він "добре відчуває настрої" російського суспільства розповідає про розчарування змінами після розпаду СРСР.

"Що насправді відбулося? Радянська добра воля СРСР змінила світ, добровільно. Росія добровільно віддала тисячі квадратних територій. Це щось нечуване. Віддали Україну, яка століттями була частиною Росії. Віддали Казахстан. Віддали також Кавказ. Це важко уявити, і це зробили партійні боси", – йдеться у стенограмі.

Розмова від 6 квітня 2008 року містить фрагмент, де Путін розповідає Бушу свої думки про Україну як "штучну державу" і заявляє, що її вступ в НАТО абсолютно неприйнятний для Москви.

"Це не буде чимось новим для вас (...), але хочу наголосити, що вступ до НАТО такої країни як Україна створить у довгостроковій перспективі поле конфлікту між вами і нами, довгострокової конфронтації", – каже Путін.

На уточнююче запитання Буша він розповідає про Україну як "штучно створену країну" з дуже фрагментованим суспільством.

"В Україні проживають 17 млн росіян, це третина населення. Україна – дуже складна країна. Це не держава, що постала у природний спосіб. Це штучна країна, створена у радянські часи. Після Другої світової війни Україна отримала території від Польщі, Румунії та Угорщини – це більша частина західної України. У 1920-1930 роках Україна отримала території від Росії – це східна частина країни. У 1956 році Україні передали Кримський півострів… Там проживають люди з дуже різними поглядами. Якщо поїхати у західну Україну – можна знайти села, де говорять лише угорською і люди носять оці їхні капелюхи. На сході люди носять костюми, краватки і великі капелюхи. Більшість українського населення сприймає НАТО як ворожу організацію", – йдеться у стенограмі.

Від того він переходить до пояснень, що потенційний вступ України у НАТО створить проблеми для Росії.

"Це створює загрозу появи військових баз та розгортання нових систем озброєння неподалік Росії. Це створює невизначеність та загрози для нас. Росія, спираючись на анти-натівські сили в Україні, працюватиме над позбавленням НАТО можливості розширення. Росія постійно буде створювати там проблеми. От навіщо це? Навіщо членство України у НАТО, яка користь від цього для НАТО і США? Для цього може бути лише одна причина, і це – закріпити статус України як частини західного світу, певно така логіка. Не думаю, що це правильна логіка (...) А зважаючи на розбіжності поглядів щодо членства у НАТО, країна просто розпадеться на шматки. Я завжди казав, що є певна прозахідна частина, і певна проросійська частина", – аргументує Путін, додаючи, що політичне життя України відображає ці протиріччя, а прозахідні сили, які прийшли до влади після Помаранчевої революції, "одразу розсварилися між собою".

"Там стоїть питання не про вступ у НАТО, а про те, щоб забезпечити самодостатність України. І також треба посилювати їхню економіку", – каже він.

Нагадаємо, 24 грудня президент України Володимир Зеленський вперше розкрив зміст "мирного плану" з 20 пунктів, узгодженого з США.

Також Зеленський акцентував, що Україна не йде на вимогу про відмову від членства в НАТО, яка була в початковому плані команди Трампа з 28 пунктів.

З Москви надійшли сигнали, що Росія вимагатиме суттєвих змін до проєкту "мирного плану", узгодженого Україною і США.