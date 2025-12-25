У Німеччині місцеві органи влади вимагають 500 млн євро на боротьбу із самотністю

Муніципалітети Німеччини закликають створити федеральний "Фонд проти самотності" із 500 мільйонами євро, який має вирішити проблему самотності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Генеральний директор Німецької асоціації міст і муніципалітетів Андре Бергеггер відзначив, що проблема самотності стала масовою і без коштів її не вирішити.

Волонтерська діяльність може багато чого зробити, "але не може заповнити всі прогалини". За словами Бергеггера, необхідна потужна програма з боку федерального уряду та земель.

За його пропозицією, Фонд повинен бути забезпечений 500 мільйонами євро на цей законодавчий період. Фінансувати фонд пропонують за рахунок коштів ЄС, залишків бюджету або перерозподілу бюджетних коштів.

Ці кошти будуть в першу чергу використані для розширення "доступних, постійних і надійних послуг", відкритих для всіх вікових груп, розповів Бергеггер.

Серед таких послуг він згадав бібліотеки, центри освіти для дорослих та інші місцеві установи, що сприяють соціальній взаємодії.

"Муніципалітети – це місця, де самотність стає помітною в першу чергу, і водночас саме там можна найефективніше боротися з нею", – каже Бергеггер. Це явище не є новим, але помітно посилюється.

Як причини він називає збільшення "втечі в цифровий світ", складну економічну ситуацію та глобальні зміни, які викликають у багатьох людей відчуття непевності.

Самотність вже давно зачіпає як молодих, так і літніх людей, попереджає Бергеггер. Це може сприяти соціальному відчуженню та радикалізації.

"Ми повинні протидіяти цьому всім суспільством за допомогою ефективних соціальних зв'язків та активних спільнот", – закликає він.

Віцепрезидент Бундестагу Бодо Рамелов також закликав до створення більшої кількості місць для соціальних зустрічей.

Згідно з даними німецького Федерального статистичного управління, понад 20% населення Німеччини живуть наодинці, що значно перевищує середній показник у Європейському Союзі.

Тенденція до життя на самоті ще в минулому десятилітті почала спостерігатись в усіх країнах Європейського Союзу.