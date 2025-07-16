Кожен пʼятий німець живе на самоті

Понад 20% населення Німеччини живуть наодинці, що значно перевищує середній показник у Європейському Союзі.

Про це свідчать дані німецького Федерального статистичного управління, пише "Європейська правда".

За останніми даними, на самоті живе 17 мільйонів людей у Німеччині, або 20,6% населення. Для порівняння: у ЄС у середньому цей показник становить 16,2%.

Як зазначає німецьке статистичне бюро, кількість одинаків у країні за останні 20 років зросла на майже 22%.

Найчастіше на самоті в Німеччині живуть люди похилого віку (таких – 34% серед німців старше 65 років і 56% серед німців старше 85 років), а також молодь віком від 25 до 34 років (серед них одинаків 28%).

Самостійне проживання, як показують дані Федерального статистичного управління Німеччини, часто повʼязане із відчуттям самотності.

Кожна четверта людина в Німеччині, яка живе сама, каже, що часто відчуває самотність – це значно вище, ніж середній показник 16,3% для всього німецького населення віком від 10 років.

Одинокі люди також частіше є бідними: 29% із них вважаються такими, що перебувають під загрозою бідності, що майже вдвічі більше, ніж у середньому в Німеччині.

Тенденція до життя на самоті ще в минулому десятилітті почала спостерігатись в усіх країнах Європейського Союзу.

Раніше повідомлялось, що більшість німців, яким потрібно їздити на роботу, користуються для цього приватними авто, причому показник з 2020 року майже не знизився.